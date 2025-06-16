Pamukkale'de Mobilya Atölyesinde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, daireye sıçrarken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve apartmandaki diğer sakinleri tahliye etti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya atölyesinde başlayıp daireye sıçrayan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta sekiz katlı apartmanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın daha sonra üst katta bulunan daireye de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri apartmanda kalanları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bina sakinlerinden 1 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında atölye ve dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel