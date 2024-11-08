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Pamukkale'de Metal İşleme Tesisinde Yangın Çıktı

Pamukkale'de Metal İşleme Tesisinde Yangın Çıktı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde yangın çıktı.

Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine giden yollar güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

Dumanı kent genelinden görülen yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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