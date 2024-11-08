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Pamukkale'de Metal İşleme Tesisinde Yangın

Pamukkale'de Metal İşleme Tesisinde Yangın
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir metal işleme tesisinin bitişiğindeki atölyelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dumanı şehir genelinden görüldü ve dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metal işleme tesisi ile bitişiğindeki atölyelerde çıkan yangın söndürüldü.

Sümer Mahallesi'ndeki metal ürünleri işleme tesisi ile aynı bölgedeki atölyelerde saat 15.40'ta yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın bölgesine giden yollar, güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

Dumanı kent genelinden görülen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 tanker, 3 kepçe, bir paletli ekskavatör, 26 itfaiye aracı ve 80 personel alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı, tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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