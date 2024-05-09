Pamukkale'de kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen ve kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün gezi için bir tur şirketiyle gelen Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz kayboldu.

İhbar üzerine jandarma ve bölgedeki güvenlik görevlileri Hierapolis Antik Kenti ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.