Pamukkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3.420 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Edinilen bilgi kapsamında takibe alınan kamyonet, Karakurt Mahallesi 3216 Sokak'ta durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.