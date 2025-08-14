Pamukkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3.420 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan operasyonda, bir kamyonette 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Edinilen bilgi kapsamında takibe alınan kamyonet, Karakurt Mahallesi 3216 Sokak'ta durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada 3 bin 420 litre etil alkol ve 200 litre metil alkol ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Anlaşma tamam gibi! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.