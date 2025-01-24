Pamukkale'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla sit alanında kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunpınar Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 şüpheliyi sit alanında suçüstü yakaladı. Bölgede ise tarama cihazı, yer altı tarama çubuğu, kazma ve kürek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.