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Pamukkale'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Pamukkale'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla sit alanında kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunpınar Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 şüpheliyi sit alanında suçüstü yakaladı. Bölgede ise tarama cihazı, yer altı tarama çubuğu, kazma ve kürek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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