Pamukkale'de Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran'da A.T'ye ait fabrikadaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K, Ö.K, K.Y, O.Ç. ve U.S. olduğunu belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerinde "Adresi biliyorsun" şeklinde not bıraktıkları belirtilen şüphelilerin, 180 profil demiri, 100 metre bakır elektrik kablosu, 7 kutu sıva üstü priz, sanayi tüpü, 7 duş teknesi ve klima çaldıkları öğrenildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzelerin en net görüntüsü
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.