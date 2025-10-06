Haberler

Pamukkale'de Çöp Kamyonu Çarptı: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki kadın, kazada yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

E.A. idaresindeki 20 PK 294 plakalı Pamukkale Belediyesine ait çöp kamyonu, Karşıyaka Mahallesi'nde sokakta yürüyen Atiye Kabaklı'ya (63) çarptı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Kabaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
