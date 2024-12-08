Pamukkale'de Çakar Tertibatı Kullanan Sürücüye 96 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aracında çakar tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 96 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada, çakar tertibatı kullandığı görülen aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinden bir süre kaçmaya çalışan hafif ticari araç, Denizli Gazeteciler Sitesi içinde durduruldu.

Sürücüsü A.E.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak" ve ilgili maddelerden 96 bin lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç otoparka çekildi.