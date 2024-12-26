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Pamukkale'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi 1891 Sokak'taki parkta iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 15 yaşındaki Yiğit Y. ile Yiğit Ö. ve Serdar Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yiğit Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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