Pamukkale'de Abartı Egzozlu Motosiklete 11 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 11 bin 434 lira ceza aldı ve motosikleti trafikten men edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletinde abartı egzoz bulunan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye, 11 bin 434 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran motosikletliyi takip sonucu uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması ve kırmızı ışık ihlali"nden 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.