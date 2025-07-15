Pamukkale'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda çatıda hasar oluştu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel