Pamukkale Belediyesi, Sel Afetinden Etkilenen Hayvancılara Destek Oluyor

Son zamanlarda yağan yağmur nedeniyle oluşan selin etkilediği mahallelerde hayvancılık yapan vatandaşlara Pamukkale Belediyesinin desteği devam ediyor. Önceki gün Akköy'de saman ve yem dağıtımı yapan ekipler, bu kez de Goncalılı üreticilerin yarasını sardı.

Son zamanlarda yağan yağmur nedeniyle oluşan selin etkilediği mahallelerde hayvancılık yapan vatandaşlara Pamukkale Belediyesinin desteği devam ediyor. Önceki gün Akköy'de saman ve yem dağıtımı yapan ekipler, bu kez de Goncalılı üreticilerin yarasını sardı.

100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak nitelendirilen ve Pamukkale ilçesinde etkili olan sellerden etkilenen vatandaşlara Pamukkale Belediyesinin desteği sürüyor. Selin en çok etkilediği Akköy'de yaraları saran Pamukkale Belediyesi ekipleri Goncalı'da da hayvancılık yapan vatandaşların yanında oldu. Selin etkilediği besihanelerde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda zayi olan yem ve samanlar Pamukkale Belediyesi tarafından üreticiye teslim ediliyor. Önceki gün Akköy'da 25 ton yem ve 10 ton saman dağıtımı yapan ekipler bu kez Goncalı'da vatandaşların yarasını sardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalleye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Pamukkale Belediyesi ekipleri hayvancılık yapan vatandaşlara 5 ton saman ve 3 ton da yem dağıtımını gerçekleştirdi. Başkan Örki, saman ve yem dağıtımını bizzat takip etti.

Yaşanan afetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "10 yılda bir meydana gelen sel afeti en çok Akköy ve Goncalı mahallelerimizde zarara neden oldu. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın kayıpları oldu. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu kayıpların telafisi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor günlerde yaraları sarmak bizim görevimiz. Bu vesileyle selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ