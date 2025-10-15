Pamuk Üreticileri Enerji ve Destek Yetersizliğiyle Mücadele Ediyor

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pamuk üreticilerinin yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek, "Yanı başımızda Silvan Barajı var ama barajın suları henüz kanallar yapılmadığı için bu topraklara ulaşmadı. Dolayısıyla çiftçiler sulama konusunda tamamen enerjiye bağımlı durumda fakat enerji desteği de yok. Buradan hükümete sesleniyorum, eğer bu yıl da destek verilmezse, bölgede pamuk üretimi neredeyse sıfıra düşecek" dedi.

Hasat yapan pamuk üreticileriyle tarlada bir araya gelen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkati çeken Tanrıkulu, "Şu anda pamuk tarlasında, hasat yapılmaya çalışılıyor. Ancak ciddi bir sorun var, geçen yıl çiftçiler pamuğu 23-24 liradan satmışlardı. Bu yıl ise maliyetler bile 30 liranın üzerinde. Mazot, gübre, işçilik, elektrik ve diğer tüm giderler eklendiğinde 1 kilo pamuğun üretim maliyeti 30 lirayı aşıyor. Fakat çiftçi bugün topladığı pamuğu tüccara ya da fabrikaya götürdüğünde ancak 26-27 liradan satabiliyor. Yani pamuğun her kilosundan zarar ediyor" dedi.

'Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye genelinde pamuk üretimi yüzde 15 azalmıştı'

Bu şartlarda çiftçilerin artık pamuk ekemeyecek hale geldiğini dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Türkiye genelinde toplam pamuk üretiminin 700 bin ton civarında olacağı hesaplanıyor. Oysa Türkiye'nin yıllık tüketimi 1 milyon 500 bin ton. Çiftçimiz desteklense, bu ithalata gerek kalmaz ama destek olmadığı gibi bir de DEDAŞ'ın bölgedeki zulmü var. Çiftçiler kaçak elektrik kullanmadıkları halde cezalarla karşılaşıyor, trafoları sökülüyor. Elektriksiz bir şekilde tarım yapmak zorunda kalıyorlar ki bu koşullarda üretim imkansız. Bulunduğumuz bu köyde sadece 8 trafo sökülmüş. Üstelik kaçak kullanım tespit edilmeden. Bu da ayrı bir haksızlık. Diyarbakır'ın bir diğer büyük sorunu GAP Sulama Projesi'nin hala tamamlanmamış olması. Yanı başımızda Silvan Barajı var ama barajın suları henüz kanallar yapılmadığı için bu topraklara ulaşmadı. Dolayısıyla çiftçiler sulama konusunda tamamen enerjiye bağımlı durumda fakat enerji desteği de yok. Buradan hükümete sesleniyorum. Eğer bu yıl da destek verilmezse, bölgede pamuk üretimi neredeyse sıfıra düşecek. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye genelinde pamuk üretimi yüzde 15 azalmıştı. Çiftçilerimizin, yurttaşlarımızın sesine kulak verin ve DEDAŞ'ın bölgedeki çiftçilere uyguladığı zulme son verin."