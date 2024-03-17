Pamir Platosu'ndan bahar görüntüleri
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Pamir Platosu'nda baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı. Baisha gölündeki buz kütlelerinin yarısı eridi ve yaban hayatı canlandı.
Dosya Boyutu: 43.99 MB
Pamir Platosu'ndan çeşitli görüntüler
Mart ayında havaların ısınmasıyla Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang bölgesindeki Pamir Platosu'nda karlar erimeye başladı.
Baharın habercisi olarak Baisha gölündeki yüzen buz kütlelerinin yarısı eridi. Yerel yaban hayatı ise uzun süren kışın ardından ısınan havayla canlandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.(XHTV)