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Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Palu'da sağanak ve dolu bazı ekili alanlara zarar verdi

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

İlçenin Yukarı Palu Mahallesi muhtarı Ahmet Altan, bölgede etkili olan sağanak ve dolunun özellikle şekerpancarı ve sebze ekili alanlarda zarara yol açtığını belirtti.

Doludan çevre köylerin de etkilendiğini ifade eden Altan, "Arazilerimize özenle ektiğimiz şeker pancarımız, sebzemiz, ekinimiz aniden bastıran dolu nedeniyle zarar gördü. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Ahmet Altan, Elazığ, Güncel, Haberler

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