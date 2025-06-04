Palu'da Dağlık Alanda Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Palu'da Dağlık Alanda Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Palu ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalıktan düşen 26 yaşındaki O.A hayatını kaybetti. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan aramalarda O.A'nın cesedi bulundu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlık alanda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.

Gökdere köyü kırsalında dün doğa yürüyüşüne çıkan O.A'dan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca yapılan arama sonucu O.A, dağlık arazide kayalıktan düşmüş halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

O.A'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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