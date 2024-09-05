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Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

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Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması, 19 ayın ardından başladı. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklara yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, adalet talep ettiler. 151 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili aileler, tüm sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması başladı. Depremde yakınlarını kaybedenler, "Kaç kişi annesinin ölümünü seyredebilir? Bizler yaşayan ölüleriz. Biz cehennemi yaşadık, siz de cehennemi yaşayacaksınız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 151 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı.

Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması, depremlerin üzerinden 19 ay geçtikten sonra bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Sanıkların savunmalarının ardından yakınlarını kaybedenlerin ailelerine ve tanıklara söz verildi. İhsan Özbek, Ali Babaoğlu'nun yaptığı Palmiye Sitesi dahil olmak üzere yıkılan binalarda toplam 300 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde yakınlarını kaybedenler şunları söyledi:

Hatice Neslihan Öztarakçı: Ben enkazdan 16 saat sonra çıktım. Yakınlarımı kaybettim. Sizin övündüğünüz inşaatta kum gibi elimizde kaldı. Tüm sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum.

Ali Özdemir: 7 gün göçükte kaldım. 4,5 ay hastanede yattım. Doku kaybım var. Eşimi kaybettim. Tüm sanıklardan şikayetçiyim.

"Kaç kişi annesinin ölümünü seyredebilir?"

İrem Türkmener Karslı: Sanıklardan Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy ortaktır. Ailem bu insanlara güvendiği, "depreme dayanıklı" dedikleri için o binaya taşındı. Bu kumdan kaleyi yapan, yapımına izin veren herkesten şikayetçiyim. Tutuklu Babaoğlu'nun tutukluluğunun devamını, diğer sanıkların tutuklanmasını ve kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesini talep ediyorum.

Emine Özcan: Bina 3 saniye içinde yıkıldı, tuzla buz oldu. Bize bu evi yönetmeliğe uygun diye sattılar. Enkazda annemin ölümüne şahit oldum. Kaç kişi annesinin ölümünü seyredebilir? 2 kere ameliyat geçirdim. Ben 19 aydır uyumuyorum.

"Biz yaşayan ölüleriz"

Fatma Gül Özcan: Biz orada cehennemi yaşadık. Onların da cehennemi yaşamasını istiyorum. Her gece ölen annemin "beni kurtarın" çığlıklarıyla uyanıyorum. Biz yaşayan ölüleriz.

Merve Mislina Akçöp: Enkazdan çıkan annemi tanıyamadım. İnsan annesi tanımaz mı? Çünkü başı yoktu. Bu dünyada adaletin sağlanmasını istiyorum. Ahirette de iki elim yakanızda olacak. Biz cehennemi yaşadık, siz de cehennemi yaşayacaksınız. Tüm sorumluların müebbet cezasını almasını istiyorum.

Diğer aileler de sanıkların en ağır cezayı almasını ve kamu görevlilerinin yargılanmasını talep etti. Aileler duruşma sırasında konuşurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Tanık Tahsin Kaya Palmiye Sitesi'nin 6 bloğunu da Ali Babaoğlu'nun yaptığını, Hacı Mehmet Ersoy'un aracı rolünde olduğunu öne sürdü.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel

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