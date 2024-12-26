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Palmiye Sitesi Davasında Sanıklara Cezalandırma Talebi

Palmiye Sitesi Davasında Sanıklara Cezalandırma Talebi
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Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanığın halinin devamına, tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanık Ö.T. ise duruşmada yer almadı.

Binanın müteahhitti tutuklu sanık Ali Babaoğlu, yeni gelen bilirkişi raporundan bilgisinin olmadığını belirterek raporu incelemek için ek süre istediğini söyledi.

Babaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde ölenler benim akrabam, arkadaşım, eşim, dostum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın hakimim Hacı Mehmet Ersoy'un benim ortağım olduğuna dair farklı belgeler de sunabilirim. Maliye kaydında kendisi benim ortağımdır. Palmiye Sitesi Yapı Ortaklığı, Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy tarafından kurulmuştur. Ortaklık sözleşmemizi de mahkemeye arz ettim. SGK'ya da sorabilirsiniz, işçileri Hacı Mehmet Ersoy kendi üstünde gösterdi mi, göstermedi mi? Burası 154 daireli bir site. Tamamının proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu benim. Proje hatası olsa diğer 100 daire neden yıkılmadı? İmalat hatası olsa diğer binalar da aynı imalat yapıldı. 154 daireden 54 daire yıkılıyor. Bu nasıl bir şey?"

Mahkeme başkanı, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un binaya ilişkin imza attığına dair bazı belgelerin bulunduğu dosyayı incelemesini istedi.

Ersoy, "Mahkemeye sunulan belgelerdeki imzalar bana ait değildir, ortak değiliz." dedi.

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Palmiye Sitesinde eşi ve çocuğunu kaybeden M.D, kendisinin enkazdan çıktığını ve halen tedavi gördüğünü söyledi.

Binanın 7. katında oturduklarını anlatan M.D. "Depremde eşim ve çocuğumu kaybettim. 3 yıl orada oturduk, ev bulamadığımız için oraya taşınmak zorunda kaldık. Herkes orayı lüks site sanıyor ama benim için öyle değildi. En ufak su akıntısında bile binada sızıntı oluyordu. İnsanları öyle inandırmışlar ki sağlam bina diye, ama bunu ne yazık ki deprem de gördük. Hem maddi hem de manevi olarak zarardayız, sorumlu olan herkesten şikayetçiyim." diye konuştu.

Müştekilerden E.G. ise "Ali Babaoğlu'nun idam edilmesini istiyorum. Bizim sevdiklerimizi deprem değil, bina öldürdü. Maalesef vinçlerle beton kitlelerini kaldıramadık, demirden sıyrıldı. Gördük ki o betona su dahi verilmemiş. Biz bunu enkazdan sevdiklerimizi çıkartırken gördük." dedi.

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy'un da tutuklanması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasına, Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Şubat 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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