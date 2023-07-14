Palet Fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Patlamanın ardından fırlayan yüzlerce kiloluk fırın kazanın uçtuğu anlar kayda girdi

Fırın kazanı 300 metre uçup seranın içine düştü, bina ve araçlar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve iş yerindeki fırın kazanını yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düşüren patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı

Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anını güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki başka bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntü ayda facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kilo olduğu öğrenilen fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.