Palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de bir palet fabrikasında başlayan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, gıda toptancısı firmanın deposuna da sıçradı. Olayda can kaybı olmazken, dumandan etkilenen çok sayıda kişi oldu.

Palet deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir palet fabrikasında başlayan ve gıda toptancısı firmanın deposuna da sıçrayan yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İnönü İlçesi girişinde bulunan bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle birlikte hızla büyüdü. Yan tarafında bir zincir markete ait depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı olmazken, dumandan etkilenen çok sayıda kişi oldu. Yangından etkilenen depolar kullanılamaz hale geldi.

Alanda küçük çaplı alevleri söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.