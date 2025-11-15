Palau Bayraklı 'Astoria Grande' Kruvaziyer Alanya'ya Ulaştı
Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 193 metrelik 'Astoria Grande' kruvaziyerinde çoğu Rus 616 yolcu ve 435 personel bulunuyor. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etti ve alışveriş yaptı. Gemi yarın akşam İzmir'e hareket edecek.
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 616 yolcu ve 435 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
Lüks gemi, yarın akşam İzmir'e hareket edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel