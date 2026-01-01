Haberler

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde yeni yıl coşkusu

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış, yılbaşı kutlamalarıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı etkinliklerde havai fişek gösterileri, meşaleli kayak gösterileri ve canlı müzik ile eğlence dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ile Sarıkamış, yeni yıla coşkuyla girdi.

Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen, vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Palandöken'de 2026'ya girmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Akça, "Otellerimiz yüzde 95 oranında dolu. Öğlen partilerle başladık, akşam misafirlerimize yöresel lezzetlerle gastronomi sunumu yaptık. Eğlence canlı müzikle devam ediyor. Havai fişek, meşaleli kayak gösterileri ve değişik etkinliklerle devam edeceğiz. Misafirlerimizin büyük bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan. Gelenler eğleniyorlar. İnşallah bereketli, kazançlı, kazasız ve afetsiz yeni bir yıl olur." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan merkezin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Kar yağışının da etkili olduğu merkezde turistler doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
