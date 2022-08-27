Palandöken: Ücretsiz Servis Sağlanması Haksız Rekabetin Doğmasına Sebep Oluyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken büyük şehirlerde bazı işletmeler tarafından uygulanan ücretsiz servis hizmetinin esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. “Bazı AVM, market ve sosyete pazarları tarafından verilen ücretsiz taşımacılık hizmeti adeta bir satış ve pazarlama politikası haline geldi. Ücretsiz servis sağlanması haksız rekabetin doğmasına sebep oluyor. Firmalar vatandaşlara servisleri kullanabilmeleri için alışveriş kotası uyguluyor bu da hakkaniyetle bağdaşmıyor. Esnaf bu uygulamanın bir an evvel ortadan kaldırılmasını arzu ediyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken büyük şehirlerde bazı işletmeler tarafından uygulanan ücretsiz servis hizmetinin esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. "Bazı AVM, market ve sosyete pazarları tarafından verilen ücretsiz taşımacılık hizmeti adeta bir satış ve pazarlama politikası haline geldi. Ücretsiz servis sağlanması haksız rekabetin doğmasına sebep oluyor. Firmalar vatandaşlara servisleri kullanabilmeleri için alışveriş kotası uyguluyor bu da hakkaniyetle bağdaşmıyor. Esnaf bu uygulamanın bir an evvel ortadan kaldırılmasını arzu ediyor" dedi.

Bazı AVM, market ve sosyete pazarları tarafından ücretsiz servislerden faydalanmak isteyenler için konulan alışveriş kotasının ticari kurallarla uyuşmadığını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık yapan esnafın da zarara uğradığını aktardı. Bu uygulamanın bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Palandöken şu açıklamayı yaptı:

"ÜCRETSİZ TAŞIMACILIK HİZMETİ O GÜZERGAHTAKİ OTOBÜSLER, TAKSİLERİN İŞİNİ ETKİLİYOR: Bazı AVM, market ve sosyete pazarları tarafından verilen ücretsiz taşımacılık hizmeti adeta bir satış ve pazarlama politikası haline geldi. Bu uygulamaya iyi niyetli olarak personel taşıma amacıyla başlamıştı. Ancak servisler ticari amaçla kullanılmaya başlandı. O güzergahta çalışan otobüsler, taksiler ve ticari araçlar atıl kalmaya başladı. Hem vatandaşlar tüketime zorlanıyor hem de oradaki esnaf mağduriyet yaşıyor. Böyle kuralsız bir ticaretin yapılması doğru değil. Zincir marketler aynı şeyi yapıyordu. Yaptığımız müracaatlarla bu hizmetin verilmesinden vazgeçildi.

VATANDAŞLARIN SERVİSİ KULLANMASI İÇİN ALIŞVERİŞE ZORLANMASI HAKKANİYETLE DE BAĞDAŞMIYOR: Bir satış tekniği olarak ücretsiz servis sağlanması haksız rekabetin doğmasına sebep oluyor. Firmalar vatandaşlara servisleri kullanabilmeleri için alışveriş kotası uyguluyor. Belirlenen kotaya vatandaş ulaşamazsa 'in arabadan' deniliyor. Sürtüşmeler yaşanıyor. Vatandaşların servisi kullanması için alışverişe zorlanması hakkaniyetle de bağdaşmıyor.

ESNAF BU UYGULAMANIN BİR AN EVVEL ORTADAN KALDIRILMASINI ARZU EDİYOR: Ticari kurallarda evvela 'müşteri velinimetimiz' demesi gerekirken bunlar ticari amaçları ve hakkından fazla kazanmayı arzu ediyor. Hem servis kandırmacası yapılıyor hem de buralarda uzun zaman diliminin harcanması için bir ortam yaratıyorlar. Dolayısıyla esnaf bu uygulamanın bir an evvel ortadan kaldırılmasını arzu ediyor."