Haberler

Palandöken Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi'nde, mevsimin ilk karı Ejder Tepesi'ne düştü. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Palandöken, bu sezon da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'ne (Ejder 3200), mevsimin ilk karı yağdı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.