Palandöken Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'ne (Ejder 3200), mevsimin ilk karı yağdı.