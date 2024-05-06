Palandöken Kayak Merkezi'ne Mayıs Ayında Kar Yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kış sezonu boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'e düşen kar etkili oldu.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı merkezde, park halindeki araçlar ile pistler beyaza büründü.

Kayak merkezi bölgesindeki bir otelin çalışanlarından Emrah Can, kar yağışıyla vatandaşların fotoğraf çekmek için Palandöken'e geldiğini söyledi.

Havanın çok soğuduğunu ifade eden Can, "Mayısta Akdeniz'de vatandaşlar denize girerken, biz burada kış mevsimini yaşıyoruz. Güzel bir hava, sezon 17 Nisan'da kapandı. Sonrasında böyle kar yağması bizi de mutlu ediyor çünkü diğer bölgelerde havalar çok sıcak. Memleketimizi seviyoruz, güzel bir Palandöken havası, herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Palandöken Dağı eteklerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan 65 yaşındaki İhsan Çelik de "Sabah namazı için uyandığımda camdan baktım kar yağıyordu. Aynı kış gibiydi, hayvanlara verecek samanım da kalmadı. Hayvanları dağa çıkaracaktım baktım etraf bembeyaz, otlak yok, o yüzden aşağı indirdim." diye konuştu.