Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Palandöken'e erken kar yağışı ile birlikte çok sayıda kayaksever geliyor. Pistlerde suni kar yağdırılarak tatilcilerin daha iyi bir kayak deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Kasım sonunda yağan kar ile sezonun açıldığı Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, doğal karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, "Palandöken'e yağan karla beraber tatilcilerin daha iyi bir kayak yapabilmesi için üzerine suni kar yağdırıyoruz. 29 Kasım'da Palandöken'de kayak sezonunu başlattık. Pistlerinde 1 metreye yakın karın bulunduğu Palandöken'de, 15 gündür kayağa yoğun bir ilgi var. Palandöken'e kayak garantisi verdiğimiz için temmuz ve ağustos aylarında erken rezervasyonlar yapıyoruz. Şu anda yüzde 65'lerde olan doluluk oranı yeni yılda yüzde 100'ü bulacaktır. Palandöken'de yeni yıla girecek olanlar hem kayağa hem de eğlenceye doyacak" diye konuştu.

'İLK GELİŞİM, HAVASI DA MUHTEŞEM'

Tatilcilerden Diba Kaplangı, "İstanbul'dan Palandöken'e eşim ve 9 aylık kızım ile geldim. Aslen Erzurumluyum ama buraya ilk gelişim ve çok güzel buldum. Tatilimiz güzel ve keyifli geçiyor. Havası da muhteşem" dedi. Kayak ve Snowboard Eğitmeni Sevda Özgüven, uzun bir aradan sonra yeniden kara merhaba dediklerini belirterek, "Kayağı seven herkesi, Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

Palandöken'de en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere toplam 37 pist bulunuyor. Palandöken'de ışıklandırılmış 10 kilometre uzunluğundaki pistlerde de gece kayağı yapılabiliyor. Acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleri bulunan Palandöken, kent merkezinde 5 dakika, Erzurum Havalimanı'na ise 15 dakika uzaklıkta yer alıyor.