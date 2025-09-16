Palandöken Kayak Merkezi'nde Yeşillenme Çalışmaları

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, bitkilendirme çalışmaları ve arı kovanı uygulamasıyla yeşilleniyor.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de yaz döneminde pist iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Her yıl binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde ayrıca 4 yıldır sezon sonunda merkezin farklı yerlerine 200'ü aşkın arı kovanı yerleştiriliyor.

Kovanlardaki arılar, çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede hem tohumlama çalışmasının daha geniş alanlara yayılması hem de dağın doğal bitki florasının korunması hedefleniyor.

Öte yandan kayak pistlerinden taşlar toplanırken, 8 kilometrelik kısımda çimleme çalışması yürütüldü.

Çalışmalarla pistlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kar tutumu sağlanarak kayak sezonunun uzatılması amaçlanıyor.

"Güzel sonuçlar aldık"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, bu yıl arılardan da faydalanarak yaptıkları çalışmalarla önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.

Çimleme çalışmalarına haziran ayında başladıklarını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda iki amacımız var. Biri Palandöken'deki bitki çeşitliliğini muhafaza etmek, diğeri ise özellikle pistlerdeki taş ve benzeri etmenleri bertaraf etmek. Türkiye'nin en uzun pisti olan 13,5 kilometrelik pistimizin 8 kilometrelik kısmının çimlenme çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Netice itibarıyla güzel sonuçlar aldık. Çalışma yapılan pistlerden 15 kamyonun üzerinde taş toplandı. Dağın yapısına, florasına uygun, endemik yapıyı muhafaza edecek şekilde bitkilendirme çalışmaları yapıldı. Bunlar yapılırken de diğer pist lokasyonlarında da arıları değerlendirmiş olduk. Arıların sahada bizlerle beraber çalışıyor olmasıyla buradaki bitki çeşidinin artması sağlandı. Tohumlama çalışmalarımızın daha geniş alanlara yayılmasında desteklerini almış olduk."

Bağrıyanık, Palandöken Dağı'nda 4 yıldır arı kovanları yerleştirdiklerini ve çok faydasını gördüklerini belirterek, dağın farklı yerlerinde 30'ar, 40'ar kovan bulunduğunu anlattı.

"En önemli çalışma arkadaşlarımız arılar"

Bu çalışmalarında bal üretimi hedeflemediklerini dile getiren Bağrıyanık, "Floranın muhafazası ve artırılması hususunda en önemli çalışma arkadaşlarımız arılar. 4 yıldır da bunu yapıyoruz. Bu seneki çalışmalarla daha da faydasını gördük." dedi.

Kayak merkezlerinde çimlendirme çalışmalarının önemine değinen Bağrıyanık, "Çimleme çalışmaları sezonun ilk başında, pistlerin kar tutmasına vesile olabilecek en önemli etmenlerden biri. Palandöken'in mevcut bitki örtüsü vardı ve bu vesile ile belli lokasyonlardaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Bu sayede sezonun erken açılmasını ve en geç kapanmasını sağlayan kayak merkezi oluyoruz. Bunu da perçinleyerek her yıl devam ettirmemiz lazım. Bundan dolayı da çalışmalar devam ediyor. Bu sezon da faydasını göreceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Selim Bağrıyanık, ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ile kayak merkezindeki yamaçlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında da yüzde 80'e yakın başarı sağlandığını ve yakında ağaçların görünür hale geleceğini belirtti.