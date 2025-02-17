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Palandöken Kayak Merkezi'nde Yasaklı Bölgeye Giren 14 Kişiye Ceza

Palandöken Kayak Merkezi'nde Yasaklı Bölgeye Giren 14 Kişiye Ceza
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye toplamda 41 bin 342 lira ceza uyguladı. Tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli işlemler devam edecek.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayanlar hakkında işlemler yapıldı.

Son bir haftada yapılan denetimlerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yaptıkları tespit edilen 14 kişiye 41 bin 342 lira ceza kesildi.

Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecek.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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