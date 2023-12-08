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Palandöken Kayak Merkezi'nde Sezon Açılışı Gerçekleştirildi

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Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açılışı yapıldı. Aydınlatılmış pistlerde meşaleli kayak, ledli adamlar, lazer ve kar motoru gösterisiyle açılış gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle bu yıl konser ve eğlenceden uzak bir sezon bekleniyor.

ERZURUM'da bulunan ve dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adamlar, lazer, kar motoru gösterisiyle sezon açılışı gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle bu yıl konser ve eğlenceden uzak sezona merhaba diyen Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle bu yıl konser ve eğlenceden uzak, protokol ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış programı, dev Türk bayrağının zirveden gelişi ile başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü gecede gün boyu dağda görev yapan snow track operatörleri de gösteri yaptı. Açılışta, karda drift yapan operatörler, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen led ışıklı kişiler, kayakçılar, motosikletliler ve snowboardcular, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder' ve 'Palandöken' yazısını ateşledi.

'PALANDÖKEN; AVRUPA'NIN TABİRİ YERİNDEYSE DAVOS'U OLDU'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizminde önemli bir yere sahip olan Palandöken'de muhteşem bir geceye tanıklık ettiklerini belirterek, "İnci tanemiz Palandöken'i bir dünya markası haline getirmek için çok çalıştık. Palandöken'imizi yüksek irtifa kamp merkezi haline getirdik ve kamp merkezlerimizde yüzlerce futbol kulübünü ağırladık. Otellerimiz, bungalov evlerimiz, butik dükkanlarımız, mağazalarımız, fanus, kapsül ve küre kafemiz, restoranlarımız, çeşitli adrenalin sporlarına olanak sunan macera parkımız. Go-Kart pisti, Türkiye'de bir ilk olan yapay buz dağı gibi saymakla bitmeyen projelerimizle Palandöken; Avrupa'nın tabiri yerindeyse Davos'u oldu. Tabii bir yanda bu yatırımları yaparken, diğer yandan da Palandöken'de ulusal ve uluslararası birçok organizasyona da ev sahipliği yaptık. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde toplam 55 pistimiz var. 87 kilometre pist uzunluğuna sahip. 19 lift sistemimiz var, saatte 24 bin kişi lift taşıma kapasitesine sahip" diye konuştu.

Sezon açılışına eşi ve çocuğu ile katılan İngilizce öğretmeni Ezgi Acar, güzel bir sezon dileklerinde bulundu. Acar, "Palandöken'de kayak yapmak bir ayrıcalık. Her yıl olduğu gibi yıl da Türkiye'de kayakseverlere kapısını ilk Palandöken açtı. Muhteşem bir gösteri ile açılan Palandöken'e tüm kayak severleri bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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