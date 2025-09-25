Palandöken Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turizmciler, aralık ayında açılması beklenen sezon için otel rezervasyonlarını almaya başladı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkıyor.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de bulunan 9 otelde, kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

Aralık ayında açılması beklenen kayak sezonu için oteller rezervasyonları almaya başladı.

Otelciler, turistlerin Palandöken'e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kayak sezonunda Erzurum'a uçak seferlerinin arttırılmasını talep ediyor.

Güneydeki otel personeli Palandöken'e gelmeye başladı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezervasyonları almaya başladıklarını ve ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bu yıl beklenen misafir sayısının geçen yıldan daha fazla olduğunu dile getiren Akça, "Altyapı çalışmalarından dolayı biz misafirlerimize kayak garantisi veriyoruz. Dolayısıyla diğer kayak merkezlerinden bir adım öndeyiz." dedi.

Eylül ayının başından itibaren kışla ilgili hazırlıkların da yoğun şekilde başladığını belirten Akça, şu bilgileri verdi:

"Kış aylarında güneydeki çalışan profesyonel arkadaşlar, orada iş olmadığı için buraya geliyor. O personelimizi de seçtik. Otel, tamir, bakım, boya, badana işleri başladı. Şu anda lift, pist, bakım, snow truck bakımları, yenilemelerin hepsi başladı. Aralık ayının ilk haftasıyla beraber Allah nasip ederse kayak sezonuna başlamayı ümit ediyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Zaten gerekli altyapıdan dolayı da aralık ayının ilk haftasıyla beraber Palandöken'de kayağı inşallah başlatacağız."

Akça, Palandöken'e gelen kayakseverlerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtti.

Bu artışta özellikle ulaşım etmeninin öne çıktığını dile getiren Akça, "Palandöken'in havalimanına ulaşımı çok kısa. Dolayısıyla İstanbul'dan 1,5 saat yolculuğun ardından 10-15 dakika sonra otelinizdesiniz." dedi.

Akça, bu yıl uçak seferlerinin sayısının geçen yıla oranla arttırılmasını beklediklerini, özellikle uçak tiplerinin büyümesi için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Kayak merkezindeki bir başka otelin müdürü Ali Güney ise Palandöken'in Türkiye'nin en iyi ve en uzun pistlerine sahip olduğunu söyledi.

Kar depolama sistemleri ile aralık ayının ilk haftasında suni karlama yaparak bazı pistlerin kayak için hazır hale gelebileceğini, bu kapsamda da rezervasyonların başladığını ifade eden Güney, iyi bir kış sezonu geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güney, uçak sefer sayılarının artmasıyla daha fazla turistin Erzurum'a gelebileceğini sözlerine ekledi.