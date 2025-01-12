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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi

Palandöken Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi
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Türkiye'nin popüler kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, 125 santimetre kar kalınlığı ile yerli ve yabancı turistlere güneşli bir hava eşliğinde kayak yapılacak mükemmel bir ortam sunuyor. Hafta sonu tatilini burada geçiren aileler ve kayakseverler, keyif dolu zamanlar geçiriyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak keyfi yaşadı.

Kar kalınlığının 125 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Palandöken'de kayak yapan Çağrı Yıldırım, AA muhabirine, Rize'den gruplar halinde Palandöken'e geldiklerini belirterek, "Yağmurdan kaçıp buraya geliyoruz. Palandöken çok keyifli, pistleri on numara, keyifle kayak yapıyoruz." dedi.

Muş'tan gelen Mervenur Akar da Palandöken'de sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Palandöken'de hem ortam hem de dağ ve pistler çok güzel. Hava güneşli, kayak yapmak keyifli. Müthiş eğleniyoruz." diye konuştu.

Rana Yıldırım ise ilk kez geldiği Palandöken'de kayak yapmayı öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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