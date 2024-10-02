Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı
Erzurum'un Palandöken kayak pistinin en yüksek noktası Ejder Tepesi, aralıklarla etkili olan yağmurun ardından karla kaplandı. Bu, mevsimin ilk kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ile kayak severlere sevinç yaşatıyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek noktalarına kar yağdı.
Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeye mevsimin ilk karı 7 Eylül'de düşmüştü.