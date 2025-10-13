Haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Sezonu Hazırlıkları Başladı

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüyen kar, kayak sezonu hazırlıklarını hızlandırdı. Dronla çekilen görüntülerde kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Gece yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni de beyaza bürüdü. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki ve kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Palandöken'de kar manzarası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Palandöken'de kayak sezonu hazırlıkları da hızla sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
