Palandöken'de kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı

Güncelleme:
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı. Tatilciler, kayak pistlerinde keyifli anlar geçiriyor.

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'de yoğun yağış sonrası kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı.

Erzurum'da hafta sonu başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağışın ardından deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Palandöken'e gelenler, 30 kolay, 12 orta, 9 adet profesyonel pistte kayak keyfi yaşıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Türkiye'nin en ilk kayak sezonunu açan kayak merkezi, kar kalınlığında da en yüksek seviyede. Geceden beri devam eden kar yağışı mevcut karın üzerine 30 santimetrenin üzerinde bir yoğunluk sağladı. Netice itibarıyla kar kalınlığımız Palandöken'de 230 santimetreyi buldu. Mevcutta bütün pistlerimiz hizmet veriyor. Sömestirin başlangıcından itibaren pistlerimiz misafirlerimizle doluyor. Palandöken'deki panoramik yerleşim, lif yerleşimi dolayısıyla yoğunluk hissedilmiyor. Ne kadar yoğun olursa olsun yine de misafirlerimizin kayak yapma kolaylığını erişilebilirliğinin muhafaza edildiği bir kayak merkezinden bahsediyoruz. Bol karlı, güvenlikli kayak merkezimizde, Palandöken'de bütün misafirlerimizi sezon boyunca ağırlamış olmanın mutluluğu içerisinde olacağız" diye konuştu.

PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

Bu arada yarıyıl tatilinin başlaması ile tatilciler, Palandöken'e akın etti. Yağışın devam ettiği merkezde kimi tatilciler, kayak ve snowboard yaparken, kimisi de kızakla kaymayı tercih etti. Palandöken Kayak Merkezi'ni dolduran tatilcilerden bazıları da kar topu savaşı yaparak eğlendi.

İzmir'den 40 kişilik arkadaş grubuyla Palandöken'e gelen Serhat Karaboyun, "Palandöken'e geleli 3 gün oldu. Keyifli şekilde bayağı mutluyuz. Hava çok iyi, pisTler şahane, 200 santimi aşkın bir kar var diye biliyorum ki zaten kayınca da belli oluyor. Keyfimiz yerinde" dedi.

HABER KJ: Haber – Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

