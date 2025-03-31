Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de 120 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76 santimetreyi buldu.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(GSY: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, MSY: Mevzi Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı)
|Merkez
|31.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|GSY
|1
|4
|Ergan
|GSY
|3
|7
|Sarıkamış
|GSY
|2
|9
|Konaklı
|GSY
|1
|5
|Nemrut
|GSY
|5
|8
|Kartalkaya
|MSY
|-1
|6
|Hakkari
|KSY
|-1
|1
|Uludağ
|GSY
|2
|7
|Yıldız
|MSY
|4
|12
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Yalnızçam
|GSY
|2
|11
|Hesarek
|KSY
|2
|7
|Gevaş
|GSY
|3
|10
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel