Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 100 Santimetreye Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Palandöken'i Ergan ve Sarıkamış takip ediyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 100, Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez12.04.2025En düşükEn yüksek
PalandökenKY-7-6
ErganKY-8-6
SarıkamışKY-4-1
KonaklıKY-7-5
AkdağKY-10-1
YıldızPB-12-1
UludağHKY-8-3
IlgazKY-15-4
ErciyesPB-16-4
KartalkayaKY-14-5
Murat DağıHKY-10-1
ÇambaşıÇB-13-1
MersivanKY-30
KartepeKY-7-1
HesarekKKY-7-2
(KY: Kar Yağışlı, PB: Parçalı Bulutlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, KKY: Karla Karışık Yağmurlu)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.