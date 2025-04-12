Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 100 Santimetreye Ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Palandöken'i Ergan ve Sarıkamış takip ediyor.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 100, Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(KY: Kar Yağışlı, PB: Parçalı Bulutlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, KKY: Karla Karışık Yağmurlu)
|Merkez
|12.04.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-6
|Ergan
|KY
|-8
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-4
|-1
|Konaklı
|KY
|-7
|-5
|Akdağ
|KY
|-10
|-1
|Yıldız
|PB
|-12
|-1
|Uludağ
|HKY
|-8
|-3
|Ilgaz
|KY
|-15
|-4
|Erciyes
|PB
|-16
|-4
|Kartalkaya
|KY
|-14
|-5
|Murat Dağı
|HKY
|-10
|-1
|Çambaşı
|ÇB
|-13
|-1
|Mersivan
|KY
|-3
|0
|Kartepe
|KY
|-7
|-1
|Hesarek
|KKY
|-7
|-2
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel