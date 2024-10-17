Üye Girişi
Haberler

Palandöken Kayak Merkezi Karla Kaplandı

Palandöken Kayak Merkezi Karla Kaplandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak kar yağışını uzaklardaki yakınlarına izlettiler.

ERZURUM'da kayak merkezi Palandöken, akşam saatlerinden itibaren lapa lapa yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Otomobilleri ile Palandöken'e çıkanlar, batıdaki yakınlarına kar yağışını cep telefonları ile canlı yayın yaparak izletti.

Gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar Palahdöken'i beyaz bürüdü. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e otomobilleri ile çıkan vatandaşlar Batı'da yaşayan yakınlarına cep telefonu ile canlı yayın yaparak kar yağışını izletti.

Karın Palandöken'e çok yakıştığını söyleyen Erzurumlu Ayşegül- Murat Koç çifti, cep telefonları ile bir süre çekim yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayşegül Koç, "Kent merkezine yağmur yağıyordu. Palandöken'e karın yağıdığını tahmin edince çıktık. Bir süre çekim yaptıktan sonra Antalya'da oturan yakınlarımıza karın yağışını cep telefonu ile canlı yayında izlettik. Çok şaşırdılar" diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Dal ise "Palandöken yavaş yavaş beyaz geliniliğini giyinmeye başladı. Kar bu şehrin olmazsa olmazlarından. Bu yıl ikinci kez Palandöken'e kar yağıyor" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kayak Merkezi Hava Durumu Erzurum Güncel Yaşam Spor

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Perşembe hangi diziler var? 17 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir? Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor? Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Yenidoğan çetesi doktorları kimler? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.