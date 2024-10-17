Palandöken Kayak Merkezi Karla Kaplandı

ERZURUM'da kayak merkezi Palandöken, akşam saatlerinden itibaren lapa lapa yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Otomobilleri ile Palandöken'e çıkanlar, batıdaki yakınlarına kar yağışını cep telefonları ile canlı yayın yaparak izletti.

Gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar Palahdöken'i beyaz bürüdü. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e otomobilleri ile çıkan vatandaşlar Batı'da yaşayan yakınlarına cep telefonu ile canlı yayın yaparak kar yağışını izletti.

Karın Palandöken'e çok yakıştığını söyleyen Erzurumlu Ayşegül- Murat Koç çifti, cep telefonları ile bir süre çekim yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayşegül Koç, "Kent merkezine yağmur yağıyordu. Palandöken'e karın yağıdığını tahmin edince çıktık. Bir süre çekim yaptıktan sonra Antalya'da oturan yakınlarımıza karın yağışını cep telefonu ile canlı yayında izlettik. Çok şaşırdılar" diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Dal ise "Palandöken yavaş yavaş beyaz geliniliğini giyinmeye başladı. Kar bu şehrin olmazsa olmazlarından. Bu yıl ikinci kez Palandöken'e kar yağıyor" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,