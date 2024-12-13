Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi

 Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki kanlı saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Palandöken Kayak Merkezi Hafta İçinde de Kayakseverleri Ağırlıyor

Palandöken Kayak Merkezi Hafta İçinde de Kayakseverleri Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin popüler kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi, 105 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Kayak ve snowboard keyfi için yoğun ilgi gören pistler, kolay ulaşım imkanıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde de yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlıyor.

Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonlarının yanı sıra hafta içinde de yoğunluğun görüldüğü Palandöken'in pistlerinde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

İstanbul'dan gelen Ceren Palaburcuk, AA muhabirine, Palandöken'de ilk kez kayak deneyimini gerçekleştirdiğini belirterek, "Palandöken harika, çok güzel bir yer. Pistleri çok güzel, burada kayak yapmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen Mert Topaloğlu da Palandöken'in pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl yurt dışındaydım, oradaki pistlere göre buradaki pist ve kar çok daha iyi. Bu sezon çok kalabalık geçecek. Pistler normalden daha yoğun. Tesisler ve pistler çok güzel, Palandöken'i herkese tavsiye ederim." dedi.

İranlı Faeribot Şimşeki de Palandöken'in çok güzel ve eğlenceli bir kayak merkezi olduğunu, kafile olarak Erzurum'a geldiklerini anlattı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Suriye'den tarihi görüntüler
img

10 TL'ye tost satan esnafa herkes aynı soruyu soruyor
img

Haftalardır gizemi çözülemiyor! Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.