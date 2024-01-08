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Palandöken Kayak Merkezi En Fazla Kar Kalınlığına Sahip

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise farklı değerlerde bulunuyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez09.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-20
ErganKY-31
HakkariKY-13-1
KartalkayaKY-2-1
SarıkamışKY-35
ErciyesKY-23
Yıldız DağıKY36
MersivanKY-72
IlgazKY-23
DenizliY17
GevaşÇB-85
YıldıztepeKY-11
Kop DağıKY03
UludağKY-31
DavrazKY-13
ElmadağY210

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Toros Dağları Kartalkaya Hakkari Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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