Palandöken Kayak Merkezi En Fazla Kar Kalınlığına Sahip
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise farklı değerlerde bulunuyor.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|09.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-2
|0
|Ergan
|KY
|-3
|1
|Hakkari
|KY
|-13
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
|5
|Erciyes
|KY
|-2
|3
|Yıldız Dağı
|KY
|3
|6
|Mersivan
|KY
|-7
|2
|Ilgaz
|KY
|-2
|3
|Denizli
|Y
|1
|7
|Gevaş
|ÇB
|-8
|5
|Yıldıztepe
|KY
|-1
|1
|Kop Dağı
|KY
|0
|3
|Uludağ
|KY
|-3
|1
|Davraz
|KY
|-1
|3
|Elmadağ
|Y
|2
|10
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)