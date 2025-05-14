Palandöken Kayak Merkezi Bahar ayında Kışa Merhaba Dedi

Palandöken Kayak merkezi beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyanırken, kent merkezinde kar yağışı kısa sürede erirken Palandöken Kayak Merkezi Mayıs ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Bahar mevsiminde kış mevsimini yaşayan Erzurumlular büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Öte yandan Erzurum Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı sürücüler yolda kaldı. Sürücüler ekipler tarafından kurtarılarak yollarına devam edebildiler.