Palandöken Kayak Merkezi Bahar ayında Kışa Merhaba Dedi
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ile Palandöken Kayak Merkezi yeniden beyaza büründü. Erzurumlular bahar mevsiminde kış manzarasıyla karşılaştı. Bazı sürücüler ise yollarında kaldı.
Palandöken Kayak merkezi beyaza büründü
ERZURUM - Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.
Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyanırken, kent merkezinde kar yağışı kısa sürede erirken Palandöken Kayak Merkezi Mayıs ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Bahar mevsiminde kış mevsimini yaşayan Erzurumlular büyük bir şaşkınlık yaşadılar.
Öte yandan Erzurum Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı sürücüler yolda kaldı. Sürücüler ekipler tarafından kurtarılarak yollarına devam edebildiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel