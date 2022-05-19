PALANDÖKEN'İN KARLI ZİRVESİNDE 19 MAYIS COŞKUSU - Haberler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Külübü tarafından milli mücadelenin 103'üncü yılında Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' gerçekleştirildi.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne saat 09.00'da otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine, Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşlik ettiği 188 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli bir havada ve zaman zaman karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, 'selfie' çekerek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 19 Mayıs tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere geçtiğimiz tırmanışla ilgili bilgiler verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla zaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Zirveye çıktıklarında yanlarında taşıdıkları Türk Bayrağını açarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal marışını okudundan sonra geri döneceğiz" diye konuştu.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda hemşire olan Esin Kaya, "Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hem Atatürk'ü anma adına hem de spor adına çok güzel bir aktivite oldu" dedi.

Palandöken'in 3 bin 176 zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel