Palandöken'de Tilki Eğlencesi

Palandöken'de tilkilerin kar sevinci

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde tilkilerin kar sevinci kameralara yansıdı.

Erzurum'da etkili olan kat yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren tilkiler Palandöken kayak Merkezinde renkli görüntü oluşturdu. Kafelerin önündeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.