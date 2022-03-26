Palandöken'de tatilciler güneşli havada kayak yaptı

Erzurum'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla kayakseverler, Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve doğasıyla öne çıkıyor.

Kar kalınlığının 195 santimetre ölçüldüğü kayak merkezine gelen turistler, kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla pistleri renklendirdi.

Gönüllerince eğlenen yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kaydı.

Giresun'dan gelen Büşra Kaya, AA muhabirine, martta olmalarına rağmen halen bölgede yoğun kar bulunduğunu söyledi.

Güneşli havada kayak yapmanın güzel olduğunu belirten Kaya, sezon bitmeden kayakseverleri Palandöken'e davet etti.

İstanbul'dan gelen Aslı Özanat da daha önce gördüğü kayak merkezlerine göre Palandöken'in çok güzel olduğunu anlattı.

Palandöken'de pistlerin uzun olmasının kayak keyfini artırdığını dile getiren Özanat, ağaçlar arasında güzel havada arkadaşlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını belirtti.