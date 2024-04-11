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Palandöken'de Ramazan Bayramı tatilinde kayak keyfi

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, nisanda kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Her sezon onlarca ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonuna ev sahipliği yapan ve binlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilip merkeze gelenler kar kalınlığının 148 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de, yağışlı havaya rağmen rakımın 2 bin 400 metreyi geçtiği alanlarda açık olan pistlerde kayak yapıyor.

Palandöken'de suni karlama ve kar depolama ile kayak sezonu devam ediyor

Otel müşterileri ile Erzurumluların ilgi gösterdiği kayak merkezinde sezonun, suni karlama ve kar depolama sistemleriyle haziran ayının başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Serkan Gülen, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilini Palandöken'de kayak yaparak geçirdiklerini ve çok keyif aldıklarını söyledi.

Gelecek hafta kar beklenen Palandöken'de, güvenlik nedeniyle kapatılan bazı pistlerin duruma göre daha sonra tekrar açılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Kayak Merkezi Türkiye Yaşam Spor Güncel Haberler

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