Haberler

Palandöken'de Özel Halk Otobüsü Bisikletli Çocuğa Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsü, bisikletli 10 yaşındaki Beytullah K'ye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Faruk İ'nin kullandığı 25 H 0079 plakalı özel halk otobüsü, Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak ile 86. Sokak kesişiminde, bisikletiyle ilerleyen Beytullah K'ye (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Beytullah K'yi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, sürücü Faruk İ. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

AK Partili Tayyar'dan görev süresi dolan Ali Erbaş için olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.