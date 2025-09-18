Palandöken'de Özel Halk Otobüsü Bisikletli Çocuğa Çarptı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsü, bisikletli 10 yaşındaki Beytullah K'ye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Faruk İ'nin kullandığı 25 H 0079 plakalı özel halk otobüsü, Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak ile 86. Sokak kesişiminde, bisikletiyle ilerleyen Beytullah K'ye (10) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralı Beytullah K'yi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, sürücü Faruk İ. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel