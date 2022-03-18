PALANDÖKEN'DE NEVRUZ HAZIRLIĞI

TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, yeni yıl kutlaması ve sömestir tatilinden sonra Nevruz Bayramı için de hazır. İran'den gelecek olan yüzlerce turist, otellerde rezervasyonlarını yaptırdı. Otel işletmecileri, doluluk oranında daha şimdiden yüzde 80'i yakaladıklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iki haftalık Nevruz Bayramı tatili için Palandöken'i tercih eden İranlı turistler, gün boyu kayak yapıp, gecede otellerin diskolarında eğlenerek tatilin keyfini çıkaracak. (ERZURUM/FOTOĞRAF)

Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Kayak sezonunda özellikle yeni yıl kutlaması ve sömestir tatilinde Palandöken'deki tesislerde doluluk oranları, beklentileri aştı. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 kayak pisti bulunan ve aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise kızakla kayıyor. Tatilciler, eğitmenler eşliğinde kayak pistinin hemen yanındaki 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda buz duvarına tırmanıyor. Ayrıca zepline yapıp, dev salıncak ve insan sapanında hoşça vakit geçirebiliyor. Kayak severler akşamları da ışıklandırılan pistlerden faydalanrak gece kayağı yapabiliyor.

Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve bunun Nevruz Bayramı ile devam edeceğini söyledi. Yeni yıl ve sömestir tatalinin ardından Nevruz hazırlıklarıı da tamamladıklarını belirten Akça şunları söyledi:

"Palandöken'de kayak sezonu yoğun bir hızla devam ediyor. Şu anda pistlerde bir metreye yakın kar var. Meteorolojik verilere göre nisanın ortalarına kadar Palandöken'de kayak devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle hafta sonları yerli misafirlerimizle beraber 20 Mart'tan sonra İran'dan gelen özellikle nevruz misafirleri fazlasıyla dolduracak gibi duruyor. Ulaşım zaten kolay. Güvenlik aynı şekilde, eğitimler, pist güvenliği aynı şekilde, pandemi kuralları Türkiye'de bitmiş olsa da biz bütün işletmelerde devam ediyoruz. Güzel ve dolu dolu bir sezon geçirdik. Gelen kayak misafirlerimiz de fazlasıyla memnun oldular. İnşallah kazasız, belasız bu sezonu kapatacağız."

Palandöken'e Türk olan eşi ile birlikte Almanya'dan geldiğini söyleyen İtalyan Françeska Diroma, "Erzurum'a ilk kez geliyoruz. Palandöken'i çok sevdik. Pistler tek kelime ile harika" diye konuştu.