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Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez31.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenP-90
ErganP-31
HakkariAB-140
KartalkayaPB-33
SarıkamışPB-72
ErciyesPB-27
KeltepePB-71
IlgazS05
YalnızçamS-74
YıldızdağıPB-26
MersivanPB-52
ÇambaşıS-15
KopS-74
HaserekAB-52
DenizliPB-16
UludağÇB35

(P: Puslu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA / Güncel

Kartalkaya Denizli Erciyes Hakkari Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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