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Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-160
HakkariÇB-15-1
ErganPB-61
SarıkamışPB-42
IlgazS-33
KartalkayaS15
UludağAB58
YalnızçamKY-23
ZiganaÇB-12
ErciyesAB-16
YıldıztepeS-24
Murat DağıAB27
KopÇB-24
DenizliS08
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli)

Kaynak: AA / Güncel

Murat Dağı Kartalkaya Hakkari Uludağ Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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