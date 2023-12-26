Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|26.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-16
|0
|Hakkari
|ÇB
|-15
|-1
|Ergan
|PB
|-6
|1
|Sarıkamış
|PB
|-4
|2
|Ilgaz
|S
|-3
|3
|Kartalkaya
|S
|1
|5
|Uludağ
|AB
|5
|8
|Yalnızçam
|KY
|-2
|3
|Zigana
|ÇB
|-1
|2
|Erciyes
|AB
|-1
|6
|Yıldıztepe
|S
|-2
|4
|Murat Dağı
|AB
|2
|7
|Kop
|ÇB
|-2
|4
|Denizli
|S
|0
|8