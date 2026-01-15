Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezlerinde Palandöken, 201 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer alırken, Kartalkaya 195, Ergan 181, Hakkari 168 cm ile diğer merkezler arasında. Hava sıcaklıkları da açıklanırken, en düşük sıcaklık Palandöken'de -22 derece olarak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.01.2026En düşüken yüksek
Palandöken

PB-19-15
Kartalkaya

P-8-1
Ergan

S-16-12
Hakkari

KY-17-10
Sarıkamış

S-19-8
Erciyes

PB-14-5
Nemrut

PB-13-9
Palandöken 2

PB-22-12
Yıldızdağı

KY-16-5
Yalnızçam

S-16-8
Çambaşı

KY-14-4
Keltepe

KKY-11-8
Gevaş Abalı

KY-7-4
Murat Dağı

PB-100
Kartepe

S-73
Akdağ

KY-9-2
Ilgaz

KY-9-3
Hesarek

S-17-10
Davraz

S-120
Mersivan

ÇB-11-3
Denizli

S-83
Bozdağ

AB-35
(PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
